«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня

Литр бензина за 100 рублей — это «невозможно», говорит вице-премьер Дмитрий Козак. «Небываемое бывает!» – отвечают производители топлива.

Плейлист ЧМ-2018 звучит как музыка. А выглядит как учебник психоанализа.

В Смольном пассажирам «Чижика» предложили выбрать из двух зол - кратчайший маршрут по Красногвардейскому району.

У Петербурга новые приоритеты. Все хорошие, но есть нюансы.

Марокканский болельщик — желанная добыча карманника. По двести тысяч рублей с одного!

И это еще не все приключения иностранцев в России. Кое-кому земляки пожелали остаться в метро «Автово» навсегда.

А английских футболистов хлебом не корми — дай потренироваться.

Петербургским ресторанам придется согласовывать стойки с меню, прежде чем их выставить на улицу. Акция к чемпионату мира — самое время начать.

На границе замечены двухчасовые "футбольные" очереди. ФСБ и перевозчики все отрицают.

А на площади Островского "минировали" здание РНБ — эвакуировали быстрее, чем «Галерею».

У школьных учителей — представляете?— тоже бывает женская грудь. И этой грудью они встают на защиту коллеги, уволенной за фото в купальнике. Самая красивая акция протеста этого лета. И ведь добились успеха!