«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
Литр бензина за 100 рублей — это «невозможно», говорит вице-премьер Дмитрий Козак. «Небываемое бывает!» – отвечают производители топлива.
Плейлист ЧМ-2018 звучит как музыка. А выглядит как учебник психоанализа.
В Смольном пассажирам «Чижика» предложили выбрать из двух зол - кратчайший маршрут по Красногвардейскому району.
У Петербурга новые приоритеты. Все хорошие, но есть нюансы.
Марокканский болельщик — желанная добыча карманника. По двести тысяч рублей с одного!
И это еще не все приключения иностранцев в России. Кое-кому земляки пожелали остаться в метро «Автово» навсегда.
А английских футболистов хлебом не корми — дай потренироваться.
Петербургским ресторанам придется согласовывать стойки с меню, прежде чем их выставить на улицу. Акция к чемпионату мира — самое время начать.
На границе замечены двухчасовые "футбольные" очереди. ФСБ и перевозчики все отрицают.
А на площади Островского "минировали" здание РНБ — эвакуировали быстрее, чем «Галерею».
У школьных учителей — представляете?— тоже бывает женская грудь. И этой грудью они встают на защиту коллеги, уволенной за фото в купальнике. Самая красивая акция протеста этого лета. И ведь добились успеха!