Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками

Первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин считает, что иностранные болельщики в России могут распространять опасные вирусы, в том числе специально. Он рекомендовал не курить с ними «трубку мира» и не пить на брудершафт.

Шерин поделился своими подозрениями в интервью изданию «Говорит Москва» 13 июня. Ухудшение отношений с Западом, по его словам, может привести к тому, что иностранные болельщики намеренно будут травить россиян. Опасаться стоит вирусов и психотропных веществ, которые они привезут. «Вопрос в том, что, может, кто-то будет это делать диверсионно или умышленно. Мы же не знаем, на фоне обострений психических у наших западных партнёров, что у них в голове», – рассуждает депутат.

«Мы же не можем прогонять миллионы туристов через хлорированные душевые кабины. Они же в Россию приезжают, не в концлагерь немецкий. Надо быть аккуратными нашим гражданам, общаясь с болельщиками других стран. Надо предохраняться во всех отношениях. Это может быть и посуда, и средства личной гигиены. Про средства контрацепции нет смысла подробно говорить. Люди взрослые – все всё понимают. Подарки принимать: жвачки, сигареты; вот это вот наше русское трёхкратное целование-обнимание, на брудершафт с одного стакана, одну сигарету, трубка мира… Вот от этого я бы предостерёг», – сказал Шерин и отметил, что все же брезговать людьми не стоит.

Напомним, ранее коллега Шерина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва предостерегла россиянок от интимных отношений с болельщиками, опасаясь безотцовщины. «Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», – добавила народная избранница.