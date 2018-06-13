Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
Финал мундиаля можно посетить, купив билет номинальной стоимостью 66 тысяч рублей за полмиллиона.
Билет 13 июня выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений «Юла». Продавец отмечает, что это проходка 1-й категории на «Лужники». За полмиллиона можно будет посетить матч финала Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в Москве 15 июля. Собеседник по указанному в объявлении номеру уверяет, что покупка совершенно легальна, в случае приобретения билета он откажется от посещения матча и проходка, вместе с паспортом болельщика, будет переоформлена. Спрос пока не велик, за день по объявлению позвонили два человека.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве. Всего игры мундиаля примут 11 российских городов, 7 матчей пройдут в Петербурге. Иностранные болельщики уже наводнили город и делятся впечатлениями.