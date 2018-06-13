Южная Корея потренировалась в Ломоносове

Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Син Тхэён заявил, что поле на тренировочной базе "Спартак" в Ломоносове находится в очень хорошем состоянии.

"Условия тренировок и погода здесь хорошие, поле находится в очень хорошем состоянии. Нам подходит местная погода, а Санкт-Петербург – очень приятный город для того, чтобы остановиться во время чемпионата мира. Мы всем довольны", – сказал Син Тхэён журналистам.

Открытая для болельщиков тренировка южнокорейской команды прошла 13 июня в Ломоносове.

Сборная Южной Кореи прилетела в Россию для участия в чемпионате мире – 2018 накануне вечером. Она сыграет в группе F с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов) и Германии (27 июня, Казань).