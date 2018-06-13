У Петербурга новые приоритеты

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил пять новых приоритетных проектов. Внимание уделят общественным пространствам, новой модели поликлиник и передовым технологиям на предприятиях.

Как уточняет пресс-служба губернатора 13 июня, новым проектам и обсуждению предыдущей пятерки в Смольном уделили время на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В новую пятерку вошел проект «Общественные пространства Санкт-Петербурга». Речь идет о благоустройстве дворов и зеленых территорий города, продолжении развития сети велодорожек, в том числе силами бизнеса. В планах — обустройство 2900 территорий.

Еще два проекта касаются медицины, это «Электронное здравоохранение» и «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Смольном планируют создать 45 электронных сервисов для врачей и пациентов, перевести медкарты в электронный формат и повысить уровень обслуживания в поликлиниках.

Дополнительное одобрение получили проекты «Умный город» – система управления городскими ресурсами. Проект «Фабрика будущего» подразумевает внедрение на производствах новых технологий.

Напомним, предыдущая пятерка касалась проектов «Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга», «Единая карта петербуржца», «Велосипедный Петербург», «Развитие конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге» и «Санкт-Петербург – центр индустрии моды». На встрече 13 июня чиновники обсудили процесс их реализации.