Президент Македонии отказался переименовывать свою страну

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не станет подписывать договор Афин и Скопье о переименовании страны.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости», сегодня с утра к нему пришли премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров, чтобы обсудить этот договор. Но встреча явно не задалась – разговор главы государства с подчинёнными продлился не более двух минут.

После чего президент Македонии решил обратиться к народу. «Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность», — заявил Иванов в обращении к нации.

Напомним, накануне премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македонии, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО. "Скопье внесёт изменения в конституцию, — заявил по итогам переговоров Ципрас. – Это исторический шаг". Власти Греции утверждали, что Македония согласилась переименоваться в Северную Македонию, а исходное название оставить за областью соседнего государства.