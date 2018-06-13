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Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
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Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
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13.06.2018 19:29

Президент Македонии отказался переименовывать свою страну

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не станет подписывать договор Афин и Скопье о переименовании страны.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости», сегодня с утра к нему пришли премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров, чтобы обсудить этот договор. Но встреча явно не задалась – разговор главы государства с подчинёнными продлился не более двух минут.

После чего президент Македонии решил обратиться к народу. «Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность», — заявил Иванов в обращении к нации.

Напомним, накануне премьер-министры Греции и бывшей югославской республики Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македонии, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО. "Скопье внесёт изменения в конституцию, — заявил по итогам переговоров Ципрас. – Это исторический шаг". Власти Греции утверждали, что Македония согласилась переименоваться в Северную Македонию, а исходное название оставить за областью соседнего государства.


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13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
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09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
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Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
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Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
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