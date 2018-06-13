США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году

Американцы рассчитывают на «крупное» ядерное разоружение КНДР уже через два — два с половиной года. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео.

Его слова 13 июня приводит «Газета.Ру» со ссылкой на Reuters. О намерении добиться денуклеаризации Помпео рассказал на пресс-конференции в Сеуле, комментируя итоги встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Госсекретарь уверен, что США удастся добиться ощутимого разоружения КНДР еще до окончания президентского срока Дональда Трампа. «Вы использовали термин «крупное», «существенное» разоружение, что-то в этом роде? Мы надеемся, что мы сможем добиться его в течение двух с половиной — двух лет», — цитирует Помпео «Газета.ру».

Напомним, первый саммит двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. Диалог начался с рукопожатий глав государств, которые формально находятся в состоянии войны с 1953 года. Стороны решили «оставить прошлое позади» и пообещали миру «великие изменения».