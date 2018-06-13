Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором просит помиловать 66 заключенных в РФ украинцев.

Оно опубликовано на официальной странице народного депутата 13 июня. В письме российскому президенту некогда помилованная им Савченко пишет, что ситуация вокруг заключенных украинцев не может не заставить ее обратиться лично к нему, "посредством открытого письма с искренней просьбой… освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом".

Также она указывает, что просит помиловать украинцев, чтобы стал возможен мир между украинскими и российскими народами. "Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире", — говорится в письме.

Ранее 15 мая внефракционый народный депутат украинского парламента Надежда Савченко заявила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также Киевом и территориями Донбасса.

Стоит отметить, что сейчас народный депутат сама находится в СИЗО, уже на Украине. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная рада 22 марта текущего года дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога. С 24 марта она объявила голодовку.