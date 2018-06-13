Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не позорит школу

Заснятую в излишне фривольной, по мнению руководства школы, фотосессии школьную учительницу восстановили в должности после скандала с увольнением.

Об этом 13 июня СМИ сообщили в министерстве образования Омской области. По словам чиновников, учительница вернется в ту же школу, где ранее она учила детей истории.

Напомним, свободное от работы время педагог посвящала занятиям в модельной школе, где ее и засняли в купальнике в стиле пин-ап. Сама она фото не выкладывала, они появились лишь на странице организации. Увольняться учительнице пришлось с комментариями от школы «о нанесении урона имиджу школы и «высокому званию педагогического работника».

В поддержку 26-летней омички выступили коллеги в соцсетях, которые также демонстрировали фотографии в купальниках.