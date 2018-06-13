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13.06.2018 18:41

Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан

 

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун задержан после десятичасового обыска, об этом «Фонтанке» сообщил депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

«Автомобиль следственного комитета увез Шестуна из дома в 17:30, – рассказал депутат. – Шестуну инкриминируют согласование земельного участка под строительство торгового комплекса в 2008 году. За время обыска ему дважды вызывали «скорую», врачи подтвердили, что плохо с сердцем, настаивали на госпитализации, но этого не допустили. Одновременно с обысками были взломаны двери в помещении радиостанции «Ока-ФМ» и в редакции газеты «Ока-инфо», вывезено оборудование. Оба СМИ были независимыми от руководства Московской области».

Напомним, что в апреле этого года Александр Шестун опубликовал на YouTube видеообращение к главе государства, в котором пожаловался на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Серпуховского района утверждал, что Воробьев добивается его отставки. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.


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Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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