«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля

Фонтан в Александровском саду Петербурга был запущен вечером 13 июня после краткосрочного ремонта. На его починку ушло шесть дней.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», фонтан вновь заработал в пять часов вечера 13 июня, за день до старта чемпионата мира по футболу — 2018. В ГУПе уточняют, что сломанный насос пришлось разобрать, докупить детали для ремонта и установить обратно в камеру управления. Однако в следующем году его ждет более масштабная реконструкция. «В данный момент ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» готовит проект реконструкции фонтана с тем, чтобы в следующем году приступить непосредственно к строительным работам с заменой всех инженерных систем», – отметили в ГУПе.

Напомним, водомет сломался 8 июня, через несколько дней после того, как горожане заметили мутную воду в чаше на Большой Морской улице.