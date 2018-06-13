«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к владельцам баров и ресторанов с просьбой отказать в выпивке футболистам российской сборной, если те появятся у них на пороге.

О просьбе Хамзаева 13 июня сообщает пресс-служба «Трезвой России». Он отметил, что на содержание сборной тратится много денег, и если заведения на время мундиаля закроют перед игроками двери, то это будет «морально и эмоционально правильно». Негативно на игре, по мнению лидера проекта, могут сказаться не только горячительные напитки, но и кальяны. Запретительные меры Хамзаев назвал вынужденными.

«Трезвая Россия» – федеральный проект. Его руководитель Султан Хамзаев входит в состав Общественной палаты РФ, ранее состоял в «Молодой Гвардии Единой России». Он предлагал, по аналогии с сигаретными пачками, поместить на бутылки со спиртным устрашающие картинки.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал 30 марта текущего года в своем официальном твиттере памятку для российских футболистов, как избежать нарушений антидопинговых правил. В частности, РФС рекомендовал отказаться от употребления лекарств из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также не курить кальян, не пить экзотические чаи и не есть мясо, привезенное из Южной Америки и Китая. По утверждению союза, в мясе из этих регионов может содержаться кленбутерол, также запрещенный ВАДА.

Напомним, в 2016 году два футболиста сборной России, Александр Кокорин и Павел Мамаев, были оштрафованы и переведены в дубли своих команд после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой игроки курят кальян, а официанты несут к их столу множество бутылок шампанского. Фоном играл Гимн России.