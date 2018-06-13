Основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован из-за истощения, об этом 13 июня сообщает BFMTV.

В среду, 13 июня, Ле Пен должен был предстать перед судом в Париже, его обвиняют в разжигании гомофобии и оскорблении гомосексуалистов, однако, по словам одного из советников, во вторник вечером он попал в больницу. В связи с этим судебное заседание перенесено на 3 октября.

На следующей неделе политику исполняется 90 лет.

Ранее сообщалось, что партия «Национальный фронт», которую теперь возглавляет дочь Ле Пена Марин, 1 июня сменила название на «Национальный союз».