Петербургских рестораторов обяжут согласовывать уличные стойки с меню

Петербургские рестораны, желающие разместить стойки с меню перед дверями заведения, будут получать разрешение у Смольного. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба комитета по развитию потребительского рынка. Процедура согласования была разработана с 7 июня в преддверии чемпионата мира по футболу.

Чтобы получить разрешение, предприниматели должны обратиться в комитет имущественных отношений для получения разрешения на использование земельного участка, находящегося в госсобственности, а затем в комитет по печати и взаимодействию со СМИ за разрешением на размещение стоек меню. Их внешний вид должен соответствовать единому варианту, согласованному в КГА. В период проведения чемпионата мира меню должны быть переведены на английский, французский, немецкий и испанский языки.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева, использование стоек дает возможность гостям еще до входа в ресторан понять, устраивает их меню и цены данного заведения или нет. «Такая практика применяется во многих городах мира, и очень важно, что она дошла до Петербурга», – уточнил он.

До этого процедуры получения разрешения на стойки с меню не существовало, пояснили в комитете. Но, по словам участников рынка, многие ставили выносные меню без согласования либо размещали их на территории летних кафе.