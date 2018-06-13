Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что покидает занимаемую должность.

Об этом 13 июня сообщает "Sputnik Грузия". "Я вижу настрой в команде и принимаю решение как любой руководитель команды — сегодня я покидаю свой пост", — заявил Квирикашвили на чрезвычайном брифинге.

Накануне состоялась встреча депутатов от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". Во встрече принимали участие председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили и глава правительства Квирикашвили.

После встречи депутаты опровергли распространившуюся информацию о том, что в центральном офисе партии обсуждали изменения в правительстве. По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, главными темами обсуждения были текущие события в стране и результаты исследования Детского фонда ООН (UNICEF), которое показало, что в Грузии увеличился показатель бедности.

Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с июля 2013 года.