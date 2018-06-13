Еще
20:12 13.06.2018
Пришлите свою новость!
19:50
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
19:38
У Петербурга новые приоритеты
19:29
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
19:15
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
19:09
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
19:04
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
18:48
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не позорит школу
18:41
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
18:34
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
18:26
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
18:19
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
18:10
Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд
18:05
Петербургских рестораторов обяжут согласовывать уличные стойки с меню
17:54
Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:44
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
17:33
Во Франции собираются проверять избирательные счета президента Макрона
17:15
Клименко и Кожин перестали быть советниками Путина
17:00
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
16:39
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
16:35
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
16:30
Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство
16:22
Из 30 Seconds to Mars ушел гитарист
16:16
Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК
16:12
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
16:06
Путин переназначил руководство своей администрации
16:00
В петербургских магазинах продают пломбир без молочных жиров, но с кишечной палочкой
15:58
Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить
15:50
35 кораблей Северного флота вышли в сбор-поход
15:46
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
15:31
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
15:15
За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф
15:10
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
15:05
Ушел в отставку замминистра культуры, ответственный за театр
15:00
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
14:56
Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане
14:52
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
14:45
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
14:37
Практически все финны доверяют полиции
14:25
В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада
14:21
Погибший пассажир остановил движение трамваев на Ириновском
14:06
Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз
14:02
Топ-менеджер предприятия в Колпино заплатит 2 млн штрафа за вымогательство «откатов»
14:01
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
13:49
Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
13:45
Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России
13:41
Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам
13:37
Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись
13:29
Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018
13:25
Ксения Собчак возвращается в журналистику и в L’Officiel Russia
13:24
Союз кинематографистов: Говорухин не умирал
13:06
Аки Каурисмяки покажет в Хельсинки фильм об Олеге Сенцове
13:02
Патриарх Кирилл о российской сборной: Остается только надеяться и молиться
12:48
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
12:39
Россиянок призвали "не вступать в интимные связи с иностранцами" во время ЧМ-2018
12:31
В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов
12:27
В Петербурге впервые прооперировали ребенка с гигантской аневризмой
12:19
Charlie Hebdo отправил Путина играть в футбол на танке
12:18
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
12:15
Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности
12:02
Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке
11:54
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
11:33
Финскую визу сделают за две недели
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
11:26
СМИ: К жаловавшемуся Путину главе Серпуховского района пришли с обысками
11:16
На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400
11:00
Аэропорт Хельсинки ожидает забастовка
10:52
За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей
10:47
Сборная Ирана потребовала извинений от Nike за отказ обеспечить ее бутсами
10:28
"Зелёная карта" подешевеет на 9%
10:20
Крымский мост принял рекордные 25 тысяч машин в сутки
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
13.06.2018 17:44

Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборную Испании будет тренировать Фернандо Йерро, об этом сообщает сайт испанской федерации 13 июня.

Ранее в среду Федерация футбола Испании отправила Лопетеги в отставку за день до старта мундиаля. Поскольку тот накануне, будучи тренером сборной, подписал контракт с "Реалом". «Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами», – заявил Рубиалес. Напомним, «Реал Мадрид» остался без главного тренера после добровольного ухода Зинедина Зидана, под руководством которого мадридцы трижды подряд выиграли главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов.

Теперь испанской сборной на мундиале будет руководить Фернандо Йерро, который прилетел в Россию в качестве спортивного директора.

Фернандо Йерро провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", с которым выиграл 16 трофеев. После окончания карьеры игрока в 2005 году взял паузу. В 2014 году начал работать в системе родного клуба, затем поработал в "Реал Овьедо". В 2017-м ушел на пост спортивного директора в сборную Испании.

Справка:

Напомним, футбольный чемпионат мира-2018 стартует 14 июня в Москве матчем Россия — Саудовская Аравия. Сборная Испании начнет турнир 15 июня игрой против Португалии в Сочи. 20 июня испанцы продолжат выступление на групповом этапе матчем с Ираном в Казани, 25 июня – с Марокко в Калининграде. О том, кто заменит Лопетеги на посту главного тренера, пока не сообщается. Добавим, что сборная Испании в 2010 году в ЮАР впервые в своей истории завоевала титул чемпионов мира.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32

Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51

«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись
Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018
Патриарх Кирилл о российской сборной: Остается только надеяться и молиться
Россиянок призвали "не вступать в интимные связи с иностранцами" во время ЧМ-2018
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее
Мундиаль не без баяна
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Ни выпить, ни запустить. Что запретят на время мундиаля
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03
В «Новой Охте» появится яблоневый сад
На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:50
Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»
Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:38
Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет
Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.