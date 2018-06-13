Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборную Испании будет тренировать Фернандо Йерро, об этом сообщает сайт испанской федерации 13 июня.

Ранее в среду Федерация футбола Испании отправила Лопетеги в отставку за день до старта мундиаля. Поскольку тот накануне, будучи тренером сборной, подписал контракт с "Реалом". «Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами», – заявил Рубиалес. Напомним, «Реал Мадрид» остался без главного тренера после добровольного ухода Зинедина Зидана, под руководством которого мадридцы трижды подряд выиграли главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов.

Теперь испанской сборной на мундиале будет руководить Фернандо Йерро, который прилетел в Россию в качестве спортивного директора.

Фернандо Йерро провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", с которым выиграл 16 трофеев. После окончания карьеры игрока в 2005 году взял паузу. В 2014 году начал работать в системе родного клуба, затем поработал в "Реал Овьедо". В 2017-м ушел на пост спортивного директора в сборную Испании.