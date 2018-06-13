Во Франции собираются проверять избирательные счета президента Макрона

Антикоррупционная ассоциация Anticor просит прокуратуру Парижа открыть расследование, чтобы проверить прозрачность счетов президентской кампании 2017 года четырех бывших кандидатов в президенты Франции, в том числе нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает 13 июня телеканал BFMTV.

Также ассоциация просит проверить счета лидера правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен, главы партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона и кандидата от Социалистической партии Бенуа Амона.

Ассоциация обвиняет Меланшона и Ле Пен в попытке растраты средств путем возмещения государством расходов на избирательную кампанию, которые, по утверждению Anticor, могли использоваться только в личных интересах кандидатов и их близких.

Амона и Макрона организация упрекает в том, что политики пользовались скидками, которые уменьшили расходы их избирательных кампаний, что нарушило принцип равенства кандидатов. Ассоциация также призывает проверить Национальную комиссию, которая занимается проверкой избирательных счетов.

Ранее прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Алексиса Колера — генерального секретаря Елисейского дворца, одного из помощников Макрона, после жалобы Anticor. Ассоциация подала жалобу на Колера, предъявив ему возможный конфликт интересов из-за контактов с итальяно-швейцарской компанией-судовладельцем, напоминает РИА Новости.

Эмманузль Макрон приведен к присяге президента Франции 17 мая прошлого года.