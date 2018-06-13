Клименко и Кожин перестали быть советниками Путина

Герман Клименко и Владимир Кожин освобождены от должности советников президента РФ, соответствующие указы главы государства 13 июня публикует официальный сайт Кремля.

Герман Клименко с начала января 2016 года был советником президента по вопросам развития Интернета. Владимир Кожин, занимавший пост управделами президента с 2000 по 2014 год, освобождён от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества.

Также освобождены от должности помощник президента Евгений Школов, он курировал деятельность управления президента по вопросам госслужбы и кадров и советник президента Сергей Григоров (отставной генерал-полковник, до 2011 года был председателем ГТК при президенте Российской Федерации).

Герман Клименко – директор и владелец интернет-компании LiveInternet, основатель агрегатора MediaMetrics. Напомним, последнее время Клименко не пропадал из новостных лент СМИ благодаря высказываниям относительно блокировки мессенджера Telegram. Он сравнивал его основателя Павла Дурова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида» , убеждал коллег перестать пользоваться приложением и был уверен, что популярный в начале нулевых годов XXI века мессенджер ICQ ничуть не хуже Telegram.

Напомним, ранее Владимир Путин переназначил свою администрацию.