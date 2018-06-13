Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку

Два года условно получила в Петербурге бывший замдиректора школы за мздоимство. Приговор 13 июня вынес Смольнинский районный суд. Также Галина Колесниченко заплатит штраф в пятикратном размере от суммы взятки — около 400 тысяч рублей.

Как сообщает горпрокуратура, в суде было доказано: с сентября 2015 года Колесниченко временно исполняла обязанности директора школы №167 Центрального района. В октябре 2015-го она потребовала у представителя коммерческой организации взятку за подписание акта о доукомплектовании кресел для актового зала школы по госконтракту, заключенному между школой и этой фирмой. Также она пообещала отказаться от иска к поставщику о расторжении контракта. Цена вопроса составила около 80 тысяч рублей.

«Колесниченко в помещении кабинета приемной директора школы лично получила от представителя поставщика взятку в этой сумме», – отметили в прокуратуре.

Свою вину педагог не признала. Приговор пока не вступил в законную силу.