Мундиаль не без баяна

Плейлист ЧМ-2018 звучит как музыка. А выглядит и того чудесатее.

До открытия чемпионата мира по футболу в Лужниках остались считаные часы. Информационные бои вокруг музыкального сопровождения чемпионата и не думают заканчиваться. Услышьте главное.

Когда Международная федерация футбола (ФИФА) запретила Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону, этому не сразу, но нашлось объяснение — вот эта, например, песня:

Потом под санкции попала Земфира, которой тоже запретили петь в рамках фестиваля болельщиков ФИФА: в Калининграде и Нижнем Новгороде совсем, а в Петербурге – на Конюшенной площади.

А когда ФИФА объявила, что петь на церемонии открытия нa мocкoвcкoм cтaдиoнe «Лужники» будет Робби Уильямс, попал под раздачу и он. К совести артиста воззвали через газету Telegraph британские политики. Мол, к сборной Англии вопросов нет, у футболистов не было выбора. А вот Уильямс мог бы и не пиарить «режим» Путина. Робби предъявили еще и участие в закрытых вечеринках московской элиты, и совместное фото с женой «кремлевского серого кардинала» Владислава Суркова – Натальей Дубовицкой. Теперь его не спасет даже исполнение в «Лужниках» хита «Party Like A Russian», в котором он спел про «человека определенной репутации, который смог присвоить налик целой нации».

А вот к бельгийскому актёру и телеведущему Тому Уэсу с его пособием по русскому языку «Dva vodka spasiba» не возникло вопросов ни у кого. Бельгиец записал песню, в которой рассказывает соотечественникам, по каким кодовым словам искать туалет (если услышите «нет» – не дергайте ручку, внутри может оказаться Путин), колбасу и суп с сухариками. А волшебная формула «Dva vodka spasiba» – это прямо-таки «E=mc2» русской жизни. На Уэса никто не обиделся. Тем более что несколько лет назад он написал похожую песенку про Испанию, где утверждалось, что у каждой испанки есть усы. Уж лучше две водки, spasiba.

Свою правду о России рассказал режиссер Гай Ричи. «Оглянись, посмотри на свою жизнь и подумай: как я оказался здесь?» – это же натуральная отсылка к знаменитому анекдоту про писателя Андрея Платонова: «Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол, звон разбитого стекла. Дворник с метлой гонится за мальчиком. Мальчик бежит и думает: «Зачем, зачем это все?» Видеоряд бесценен, как картинки советского быта в советском кинематографе конца 70-х: мы знаем, что живем не совсем так, но отдельные детали рождают радость узнавания.

«Это Андрей. И он — будущее российского футбола». Но всей душой отдаться умнице Гаю Ричи мешает нюанс: ненавязчивый продакт-плейсмент наушников, в которых нельзя выйти из российской панельки, потому что выхватишь сразу, без всякого футбола.

Отдельная рубка развернулась вокруг гимна чемпионата. Во-первых, непонятно, почему его поют не по-русски. Допустим, Кобзона с Газмановым за океаном никто не знает. Но в наших палестинах человек по имени Ники Джем и албанская женщина Эра Истрефи тоже не очень известны, а Уилл Смит — скорее актер, чем звезда хип-хопа. Тем не менее вот он, гимн, – Live It Up, 17 млн просмотров и 39 тысяч дизлайков на полмиллиона лайков.



Между прочим, этот гимн появился только три недели назад, а еще в марте нам говорили, что гимном будет песня не менее популярного в России, чем Ники Джем, американского певца Джейсона Деруло. Песня называется "Colors".

Ремейк на нее даже сделал официальный рэпер всея Руси Баста. В его адаптации лейтмотивом стало не разнообразие, а соборность — песня называется «Миллион голосов». Мощную ассоциацию с песней Полины Гагариной, с которой та пыталась штурмовать «Евровидение», не искупает даже трендовый «десктопный» монтаж.



В любом случае у этой версии гимна что-то пошло не так, и ее приобрел один из спонсоров чемпионата.

А звание главной русскоязычной песни еще с закрытия Кубка конфедераций оспаривает трек «Команда» с участием DJ SMASH, Полины Гагариной и Егора Крида. Вот тут уже есть над чем порефлексировать в тихом семейном кругу. На видео балерина в воздушной пачке прыгает по футбольному полю и приземляется в подстриженную травку на глубокий шпагат. В тексте присутствуют национальные символы: «через тернии к звездам», «мы знаем, в чем правда». В финале все участники действа показывают пальцем в небо. Эти люди что-то знали о нашей сборной задолго до мундиаля.



Свою версию песни к чемпионату представил заслуженный артист РСФСР Александр Малинин, впутав в эту историю собственную дочь Устинью. По версии семьи Малининых, «Москва встречает чемпионат» ремейком песни «Moskau» группы Dschinghis Khan. Основатель коллектива, композитор Ральф Зигель не только был в курсе, но и сам спродюсировал восстание своего хита 1979 года из мертвых сразу на четырех языках. Русскую версию можно посмотреть здесь, но развидеть это будет трудно. На канале Александра Малинина в Youtube предусмотрительно отключена опция «оценить видео».



По-настоящему порадовала на общем фоне только заслуженный «дикий ангел» Наталья Орейро. Она сделала к чемпионату вещь под названием «United by love» и два клипа на эту вещь. Первый стилизован под плакаты окон РОСТа.



Второй — под российскую драму о женской доле. Русская речь звучит. Орейро — мать-одиночка с сыном-подростком (папа, очевидно, улетел на Луну и там пропал без вести, очень русская история) преображается из сильной, но грустной женщины в цветастом платке в жар-птицу в кокошнике. Смотреть всем.



В клипе есть загадка. Юбка жар-птицы собрана, очевидно, из флагов разных стран — участниц мундиаля. Шлейф из взлохмаченных государственных символов волочится по земле. Возникает вопрос: а наш-то где? В каком месте – наш? Но движения сильной женщины так порывисты, что нет ответа. Патриотам остается утешаться лишь тем, что у Натальи Орейро все места хорошие — нет повода оскорбиться.

Но недолго осталось «дикому ангелу» царить на этом олимпе.

14 июня Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» обнародуют еще одну песню чемпионата мира. Называется – «Прорываться».

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"