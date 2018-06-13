На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус

Иномарка осталась без капота после столкновения с троллейбусом рядом с остановкой общественного транспорта на перекрёстке во Фрунзенском районе Петербурга днем 13 июня.

Об этом сообщается в группе «Экстренный вызов» «ВКонтакте». Сообщество опубликовало видеозапись ДТП. На ней видно, как Mustang проносится через перекресток Пражской улицы и проспекта Славы, не сбавляя скорость.

Тем временем к остановке, не нарушая никаких ПДД, подъезжает троллейбус. Иномарка на полной скорости вьехала ему в бампер. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля ударился головой, о других пострадавших не сообщается.