Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают

Ехавший из Финляндии автобус два часа простоял на российской границе в ночь на 13 июня, так как у отечественных пограничников якобы уходило по 15 минут на одного иностранца, въезжавшего в РФ по паспорту болельщика. Об этом сообщил «Фонтанке» читатель, потерявший на пункте в Торфяновке непредвиденно большое количество времени. У россиянина возникло подозрение, что пограничники «не знают», как работать с паспортами болельщика, в то время как их финские коллеги оформляли спешащих на ЧМ оперативно и без лишних проволочек.

«На границе скопилась пробка из рейсовых автобусов, которые идут по расписанию», – попенял должностным лицам турист.

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и области и автобусные перевозчики, в свою очередь, уверяют, что футбольные фанаты пока никак не сказались на движении транспорта через границу.

Как нашему корреспонденту рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ, число иностранцев, желающих попасть на чемпионат мира через российско-финскую границу, выросло, однако это не привело к задержкам на МАПП. Ведомство уверяет, что пропускная способность пунктов пропуска может вырасти в два или даже три раза в дни матчей, если возникнет такая необходимость. Сотрудники пограничной службы говорят, что готовились к мундиалю и к тому, что придется проверять паспорта и заменяющие визы карты болельщика у большого числа людей.

«Сотрудники Пограничного управления в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 будут нести службу в усиленном режиме. Действуя строго в рамках российского законодательства, пограничники приложат все усилия, чтобы для законопослушных граждан прохождение паспортного контроля было максимально комфортным», – заверяют в пресс-службе.

Пограничники просят «проявлять терпение и относиться с пониманием к возможным временным трудностям».

Представили автобусных операторов СовАвто и Lux Express тоже утверждают, что пока возросшее число пассажиров никак не сказалось на графике движения рейсового транспорта и скорости прохождения границы.