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13.06.2018 16:30

Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство

Игрок волейбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) кубинец Ореоль Камехо получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 13 июня на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Камехо Дарати Ореола, родившегося 22 июля 1986 г. на Кубе", – говорится в тексте указа.

Согласно информации на официальном сайте петербургского волейбольного клуба "Зенит", 31-летний Камехо до перехода в эту команду играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре, а также в России – за новосибирский "Локомотив" в 2013 – 2015 гг. Со сборной Кубы он становился бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007), а также обладателем Кубка Америки (2008). Среди его достижений на клубном уровне – серебряный призер чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (2013/14), чемпионата мира среди клубных команд (2013), финалист Кубка России (2014).


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