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13.06.2018 16:38

«Альцгеймер-кафе», как способ помощи

Когда у человека диагностируют болезнь Альцгеймера, то жизнь переворачивается. Не только у самого пациента, но и у его родных и близких – именно на их плечи ложится бремя по уходу и заботе. Но мало кто знает, как надо ухаживать за больным с деменцией. Еще меньше людей знают, куда обратиться за помощью. В Петербурге впервые об этом расскажут публично.
«Альцгеймер-кафе», как способ помощи
Сергей Куликов/Интерпресс

В Петербурге впервые состоится семинар для родственников больных с деменцией, болезнью Альцгеймера. Его организовала некоммерческая организация «Альцрус». Посетить его могу все, кто так или иначе столкнулся с этим коварным заболеванием.

Пройдет семинар 16 июня в пансионате «Рижский», что на набережной реки Фонтанки, 166. Вход свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться.

Ведущая семинара – Мария Гантман, врач-геронтопсихиатр, вице-президент АНО «Альцрус» подробно и доступно расскажет, как позаботиться о своем близком родственнике с деменцией и сохранить собственное физическое и психологическое здоровье. Во время школы участники смогут задать самые наболевшие вопросы врачу, пообщаться друг с другом, а также получить рекомендации по уходу за пожилыми людьми с деменцией.

«Альцрус» – московская общественная организация, существует с 2009 года, входит в Международную Альцгеймеровскую ассоциацию. В Петербурге проводит мероприятие впервые и надеется найти единомышленников здесь.

Президент «Альцруса» Александра Щеткина рассказала «Фонтанке», почему она занимается этим. Когда она пришла в общественную организацию, уже был волонтерский опыт в социальных НКО, а также собственный семейный опыт встречи с болезнью Альцгеймера – заболела тетя.

«Когда это случилось, то я не смогла найти, кто же помогает родным и близким принять ситуацию и научиться сосуществовать в новых реалиях, где найти помощь», – вспоминает Александра.

Она продолжила поиск и нашла «Альцрус», который создали сами доктора. Организация была совсем скромная, удавалось лишь раз в год провести школу для родственников.

«Теперь активности у нас побольше, – рассказывает Щеткина. – Обязательно раз в три месяца делаем школу для родственников, запустили даже проект «Альцгеймер-кафе».

Такие кафе практикуются в США и Европе уже два десятка лет. По сути – это вечеринка для родственников и самих людей с болезнью Альцгеймера. Надо только найти дружественную общественную площадку – безопасную и удобную. Пусть там будет чаепитие и, к примеру, концерт, который всем понравится – популярная классика, хорошие песни. А еще хорошо устроить мастер- классы по лепке, выступления врача. Да хоть пусть придут волонтеры с собаками-терапевтами, чтобы люди отдохнули, животных погладили, расслабились. Это все рассчитано на полтора-два часа и очень благотворно действует и на самих пациентов, и на их родных – соответствующие исследования в ряде стран проводились.

В Москве «Альцрусу» удалось уже три раза провести «Альцгеймер-кафе». Пока еще с трудом откликаются площадки на непривычное предложение пригласить к себе людей с деменцией и их родных. К новому благому делу кафе настороженно относятся, но постепенно ситуация, конечно, будет меняться. Зато есть уже, что вспомнить хорошего: одна пожилая дама, побывавшая на такой встрече, через месяц пришла на другую и вдруг говорит: «А где тот импозантный певец, что пел в прошлый раз?», то есть она, страдающая потерей памяти, вспомнила яркое событие.

В планах «Альцруса» – создание групп поддержки родных, чтобы людям было легче справляться с ситуацией.

Напомним, что деменция – стойкое снижение когнитивных функций, которое приводит к полной потере самостоятельности человека: теряются навыки ориентации в пространстве, способность к обучению, забываются прежние навыки. Каждые три секунды в мире у кого-то диагностируют деменцию. По данным ВОЗ сейчас в мире от деменции страдает около 50 миллионов человек, с каждым годом эта цифра увеличивается на семь миллионов. К 2050 году количество заболевших вырастет вдвое.

Наиболее частой причиной возникновения деменции у пожилых является болезнь Альцгеймера. Это неизлечимое заболевание, которое становится тяжелым испытанием для всей семьи. Как правило, первые признаки деменции – забывчивость, повторения, частая смена настроения и другие – остаются незамеченными ни врачами, ни родственниками, что приводит в дальнейшем к тяжелым последствиям. Для семьи заболевшего это тяжелое испытание. И без помощи профессионалов людям просто не справиться. Зачастую родственники не знают, что им делать, с чего начать, как изменится их жизнь и жизнь их близкого, поэтому так важна всесторонняя поддержка для таких семей.

Об общественной организации «Альцрус» помогающей людям с деменцией и их семьям, читаем здесь.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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