Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК

Президент США Дональд Трамп высказался в Twitter по поводу цен на нефть. По его мнению, они слишком высокие, и «это нехорошо».

Запись появилась в микроблоге президента около трех часов дня по Москве 13 июня.

«Цены на топливо слишком высокие, ОПЕК опять за свое. Нехорошо!» – написал Дональд Трамп.

По состоянию на четыре часа дня баррель нефти марки Brent стоил 75,90 доллара США.

Американский президент не впервые обвиняет ОПЕК в искусственном завышении цен. Страны – члены этой организации ранее договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Соглашение подписали 24 государства, оно действует до конца текущего года.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!