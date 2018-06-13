Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом

Колпинское предприятие, строящее быстровозводимые дома, рассчиталось с долгами по зарплате деревянными досками. Строительный материал описали приставы, так как взять с компании больше нечего.

Как сообщили 13 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов, против ООО «Хаус-Концепт Содружество» возбуждено 59 производств: фирма накопила долги по зарплате. Организация должна вернуть сотрудникам 5 700 000 рублей, но ее топ-менеджмент указывает на пустой банковский счет.

«Руководитель компании сообщил, что в Колпино находятся товары в обороте, которые можно реализовать в счет погашения долга», – отметили приставы.

Этим товаром оказались более 760 тысяч кубов сухих неполированных досок. Их предварительная стоимость – 7 миллионов рублей. Доски оставили на ответственное хранение руководству компании, но в дальнейшем их продадут в счет погашения долга.

Отметим, что «Хаус-Концепт Содружество» на своем сайте позиционирует себя как динамично развивающаяся компания по производству быстровозводимых панельно-каркасных домов коттеджного типа.