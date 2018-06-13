Путин переназначил руководство своей администрации

Владимир Путин подписал кадровые указы в отношении руководства собственной администрации, их 13 мая публикует официальный сайт президента России.

На преобразования в этой сфере глава государства не пошел. Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации президента РФ, его первыми заместителями остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Напомним, что после переизбрания 18 марта 2018 года президентом РФ и инаугурации 7 мая Владимир Путин предложил российскому парламенту нового старого председателя правительства – Дмитрия Медведева. С чем парламент согласился 8 мая.

Также Владимир Путин оставил себе пресс-секретаря. Дмитрий Песков остался на этом посту.