АЗС в ожидании апокалипсиса

Литр бензина за 100 рублей — это «невозможно» и «исключено», обещает вице-премьер Дмитрий Козак. Владельцы АЗС в «апокалиптический» прогноз тоже не верят, но и причин всерьез снижать цены не находят.

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — заявил 13 июня вице-премьер Дмитрий Козак. Так чиновник отреагировал на предостережение Независимого топливного союза (объединяет владельцев мелких и средних сетей автозаправочных станций) о том, что из-за монополизации розничной торговли бензином литр топлива подорожает до сотни.

Словно подтверждая слова вице-премьера, цены на АЗС, действительно, последние дни показывают снижение. На прошлой неделе литр АИ-95 стоил в Северной столице в среднем 45 рублей, а утром 13 июня «Фонтанке» удалось найти топливо дешевле 44. АИ-92 (ранее – около 42 рублей) можно купить за 41 с копейками. Дешевле всего можно заправиться на станциях «Роснефти». Так, на Коломяжском проспекте литр 95-го стоит 43,29 рубля, 92-го — 40,09. На проспекте Маршала Казакова и Будапештской — 43,69 и 40,49 соответственно. Ниже 45 рублей 95-й можно купить у ПТК на проспекте Обуховской Обороны и улице Руставели (44,20) и у Neste на Московском проспекте (44,29). 92-й на этих заправках обойдется дешевле 42 рублей. На станциях «Лукойла» и «Газпромнефти» стоимость АИ-95 бензина держится на уровне 45 рублей за литр, незначительно отклоняясь в большую или меньшую сторону. Цены на АИ-92 варьируются от 41,59 до 41,90 рублей за литр.

Напомним, с 1 июня по распоряжению правительства акцизы за тонну бензина и дизеля были снижены на три и две тысячи рублей соответственно, после чего ряд нефтяных компаний пообещали остановить рост цен. Но, по словам участников рынка, нынешний откат имеет скорее психологическую, нежели экономическую причину. «Одни компании сознательно демпингуют, чтобы показать лояльность властям. Другие готовятся снова поднимать цены», – рассказал «Фонтанке» на условиях анонимности один из участников рынка.

Причина подорожания – в диспропорции между оптовой и розничной стоимостью на внешнем и внутреннем рынках. 13 июня литр АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоит 52 217 рублей за тонну, или 40,2 за литр, АИ-92 – 50 367 рубля за тонну, или 38,7 рубля за литр. То есть рентабельность внутренней розничной торговли бензином близка к нулю, а у кого-то и вовсе отрицательная с учетом программ лояльности и затрат, признаются участники рынка. Чтобы не торговать в убыток, АЗС вынуждены повышать цены.

Экспорт бензина за 1 квартал 2018 года вырос на 33% ( увеличился до 1,46 млн тонн), тогда как прирост поставок на внутренний рынок составил только 1,1% (до 8,32 млн тонн). Причем по закону на биржу НПЗ должны отдавать как минимум 10% произведенного бензина и 5% дизеля. Чтобы сдержать рост цен, эта планка должна вырасти до 50%, считают в Нефтяном клубе.

Но заявление о литре бензина по 100 рублей, высказанное Независимым топливным союзом, является, скорее, актом устрашения, призванным привлечь внимание к проблеме. «Повышение, которое реально на текущий момент, – до 55 рублей за литр», – рассказал «Фонтанке» топ-менеджер одной из сетей АЗС.

«Сейчас основная задача снизить оптовые цены. Все усилия направлены на это», – говорит глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин. Чтобы побудить нефтяных гигантов поставлять больше топлива на внутренний рынок, правительство в конце прошлой недели пригрозило повысить экспортные пошлины. Уже есть результат. Торги на Петербургской бирже 13 июня открылись падением: на 3% подешевел АИ-95 и на 3,8% – АИ-92. Сейчас рынок замер в ожидании, будет ли это снижение долгосрочной тенденцией.

По словам Олега Ашихмина, чтобы топливо перестало дорожать, цены в опте должны оказаться ниже розничных, нужно скинуть как минимум 9 рублей за литр от текущей стоимости. «Если падение будет более значительным и независимая розница выйдет на приемлемый уровень рентабельности, цены будут снижаться», – добавляет он.

Неопределенности добавляют меры регулирования рынка, которые готовит правительство. Так, «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал о новом плане налогового маневра. В соответствии с ним, в течение 2019–2024 годов экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены до нуля, тогда как налог на добычу полезных ископаемых, наоборот, вырастет. Чтобы не произошло скачка цен, крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз на нефть. За следующие шесть лет бюджет планирует получить от маневра дополнительно 1,6 трлн рублей.

Единого мнения, как это повлияет на розницу, у участников рынка нет. «Чтобы цены для потребителя снижались, надо сделать экспорт менее привлекательным и насытить внутренний рынок», – отмечает Олег Ашихмин.

Пока участники рынка возлагают надежду на ФАС. По информации «Фонтанки», на прошлой неделе сеть АЗС «Фаэтон» попросила антимонопольщиков разобраться, почему вертикально интегрированные компании продают топливо на своих АЗС дешевле, чем в оптовом канале. В петербургском УФАС подтвердили, что получили обращение.

«Сейчас мы проводим анализ оптового и розничного рынка бензина», – пояснили в пресс-службе ведомства. Если признаки нарушения подтвердятся, будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»