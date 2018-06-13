Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить

Средний чек в магазинах Петербурга в мае продолжил тенденцию на снижение. За последний месяц поход за продуктами в среднем обходится жителям Северо-Западного федерального округа в 609 рублей.

Статистику 13 июня приводит исследовательский холдинг Romir. Средний чек по всей стране снизился по сравнению с апрелем и составил 521 рубль. При этом экономили больше всего в столицах. Москва за последний месяц сократила расходы на 4,7%, Петербург – на 4,3% (за год разница получилась чуть больше — 5,9%). Социологи не дают отдельную сумму по Северной столице, приводя лишь общую по округу — 609 рублей. В Центральном округе чек средний составил 605 рублей.

Больше стали тратить только в Сибири: плюс 1,4% (в абсолютном выражении – 436 рублей). В Южном федеральном округе чек прирос 2 процентами: Кубань тратит 479 рублей за один поход в магазин.

Статистика построена на данных от 30 тысяч россиян из 190 городов.