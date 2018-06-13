В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю

Крупную партию сувенирной продукции остановили на границе с Петербургом. Контрафактные товары пытались ввести в Россию, запрятав среди автомобильных шин.

Как сообщили 13 июня в Северо-Западном таможенном управлении, усиленному досмотру со стороны сотрудников Санкт-Петербургской таможни подверглась партия грузовых шин из Латвии. К самим покрышкам претензий не было, но под ними скрывались плакаты с надписью World Cup-2018. FIFA добро на нанесение подобной надписи не давала, и вместо 1260 плакатов фирма-получатель обзавелась административным делом о незаконном использования товарного знака.

Подделки, хлынувшие в Петербург, перед чемпионатом отлавливают не только на границе. Так, на прошлой неделе на Апраксином дворе нашли мячи с символикой, но без разрешения FIFA. В минувшие выходные, по данным "Фонтанки", пару футболок RUSSIA 2018 изъяли с Троицкого рынка на набережной реки Фонтанки. Именно спортинвентарь пользуется особой популярностью перед чемпионатом, но не остаются без внимания и мелочи. Так, полицейские регулярно изымают зажигалки, портсигары и фляжки в переходах, на рынках и в других торговых точках. Впрочем, в понедельник, 11 июня, на незаконном использовании символики чемпионата поймали ресторан «Папаша Клаус» в торговом комплексе «Питерленд».