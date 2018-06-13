"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок

Уездный суд города Хельсинки 13 июня начал рассмотрение дела доцента Йохана Бекмана, известного в России своим активным участием в скандалах с изъятием детей в Финляндии. Бекману предъявлены обвинения в организации травли финской журналистки, сообщает корреспондент "Фонтанки" из Хельсинки.

По версии обвинения, в 2014 – 2016 годах Йохан Бекман вел систематическую травлю финской журналистки, сотрудницы телерадиокомпании YLE Йессикки Аро, которая получила известность за расследования деятельности "ольгинских троллей". Эта ее работа, как считает обвинение, и стала причиной клеветнической кампании, которую якобы начал доцент.

Обвинение считает, что при поддержке в том числе и российских СМИ из журналистки стали делать в публичном пространстве "тайную пособницу спецслужб Эстонии и США", обвинять ее в составлении секретной базы данных сторонников Путина в Финляндии и проявлениях русофобии.

К кампании подключилось довольно большое число участников, которые открыто обсуждали внешний вид, психическое состояние и частную жизнь Аро и даже, как отмечал таблоид Iltalehti, отправляли ей угрозы с пожеланиями «умереть от отравления радиоактивным веществом». Особую роль в этой кампании сыграл финский интернет-таблоид MV-lehti, который относил себя к так называемым «альтернативным СМИ» и набирал популярность на критических материалах о мигрантах. В нём, как заявила прокуратура, активно публиковались "домыслы и искаженные сведения про Аро общим числом порядка 27 публикаций", а также оскорбительные "фотожабы".

В результате Йессикка Аро подала заявление в полицию, и расследование привело к предъявлению Йохану Бекману обвинений в преследованиях журналистки на основании ее профессиональной деятельности, а также грубом оскорблении ее чести и достоинства. По мнению окружного прокурора Юхи-Микко Хямяляйнена, «очевидной целью было повлиять на качество журналистской работы». Скамью подсудимых разделит с Бекманом основатель таблоида MV-lehti Илья Яничкин.

В недели, предшествующие судебному заседанию, MV-lehti призывала своих читателей идти на суд, вести видеосъемку и даже препятствовать работе следящих за процессом журналистов.

Призыв сработал, и возле здания суда собралось до 40 человек с плакатами в поддержку Яничкина и Бекмана. Особо активные из них ожидали начала процесса непосредственно в здании суда перед дверьми зала заседаний, надеясь попасть в зал, и громко выражали поддержку Яничкину криками «I love you, Ilja!».

Из-за их активности властям пришлось ввести усиленные меры безопасности.

В своем заключении прокурор требует для Йохана Бекмана наказания в виде 8-месячного срока тюремного заключения — не условно. Для Ильи Яничкина прокурор требует наказания в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

Общая сумма требований Йессикки Аро к обоим ответчикам по возмещению нанесенного ей ущерба составляет 140 000 евро.

Сам Бекман оспаривает обвинения на том основании, что закон о преследовании (травле) частного лица применяется только в случае близкородственных отношений преследователя и преследуемого, хотя на самом деле трактовка этого закона шире.

Судебное разбирательство продлится до 26 июня 2018 года.

Полина Копылова