За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф

Штраф в 1500 рублей выписали студенту МГУ Дмитрию Петелину за надпись «Нет фан-зоне» на Воробьевых горах в Москве. Уголовное дело в отношении него закрыли, однако нашли статью Административного кодекса - 20.1 (мелкое хулиганство).

Об этом 13 июня сообщает «Медуза».

Напомним, возле здания Московского госуниверситета будет организована фан-зона мундиаля. Студенческие организации не раз выступали против этого, указывая на неизбежный шум. Дмитрий Петелин словами не ограничился, написав «Нет фан-зоне» на указателе к ЧМ-2018. 1 июня 2018 года в отношении него возбудили уголовное дело о вандализме. За студента вступился ректор МГУ Виктор Садовничий, о деле написали СМИ по всей стране. 9 июня производство закрыли.