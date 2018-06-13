На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран

Стало известно, лидеры каких стран посетят матч-открытие чемпионата мира по футболу, который состоится 14 июня в Москве. Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Россию приедут девять глав государств.

Это Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Игорь Додон (Молдавия), Хуан Карлос Варела( Панама), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Анатолий Бибилов (Южная Осетия), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан).

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Парагвая Мария Абдо Бенитес.

«Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», — подчеркнул Песков.

Ранее правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери якобы нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом "Новичок". К британцам присоединились власти Исландии, Польши и Австралии. Не будет также президента Финляндии Саули Ниинистё, но в его случае дело совсем не в политике.

Чемпионат мира – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.