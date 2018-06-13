Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы

8 месяцев исправительных работ получил по суду петербургский коммерсант, потребовавший миллионы за возврат вещдоков.

Как сообщает 13 июня пресс-служба судов города, на скамье подсудимых оказался исполнительный директор ООО «Строй групп» Виталий Усольцев. Его фирма по договору с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти занималась хранением арестованного, изъятого и конфискованного имущества. В 2016 году компания приняла на хранение автомобильные шины общей стоимостью 132 млн рублей, принадлежащие ООО «Нокиан Шина». Они были изъяты у ООО «Айс Авто» в ходе обысков по уголовному делу о мошенничестве.

Впоследствии, узнав, что шины признаны вещественным доказательством и должны быть возвращены владельцу, Усольцев решил возместить убытки, связанные с хранением товара. Но не стал судиться с ГУ МВД, а потребовал от хозяев шин 5,5 млн рублей. Он отказался возвращать вещдок и пообещал затянуть судебный процесс длительной невыдачей шин. Товар владелец получил только после передачи 1,5 млн рублей, но сразу же после этого Усольцева задержали. Теперь он будет платить сам – 15% зарплаты в доход государства за попытку самоуправства.