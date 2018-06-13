В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.

В мероприятии приняли участие глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин, президент Санкт-Петербургской Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ Маргарита Урманчеева, победитель конкурса «Лучший социальный работник Санкт-Петербурга-2018» Гузель Исокова, представители «Группы ЛСР».

Яблоневый сад зацветет вблизи Дома сопровождаемого проживания для людей с ограниченными возможностями, который год назад заработал на территории «Новой Охты».

Первый этап строительства жилого комплекса «Новая Охта» завершен, и жители домов уже оценили весь сервис и инфраструктуру в составе проекта, в том числе, благоустроенные территории для времяпровождения детей и взрослых. Помимо работающих детских садов, школы и поликлиники, объектов торговли и услуг, в «Новой Охте» есть детские и спортивные площадки для разных возрастных групп. На игровых пространствах можно увидеть такое разнообразие вариантов досуга как качели, теннис, настольные игры, площадки для волейбола и футбола, тренажерные комплексы, модернизированные гимнастические комплексы.

Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому на территории комплекса проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями. Второй этап реализации проекта «Новая Охта» помимо строительства жилых домов также предусматривает многообразие игровых и спортивных зон, а также наличие объектов коммерческой инфраструктуры. В пешей доступности – берег реки Охты, идеальный для спокойного отдыха, а в получасе езды находятся Токсовский лесопарк, Кавголовские озера и горнолыжные курорты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. До метро от «Новой Охты» можно добраться за 10-15 минут.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/