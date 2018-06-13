Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане

В Смольном задумались о трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга. Определить судьбу маршрутов предлагают самим пассажирам общественного транспорта, выбрать предлагают одно из двух.

Как сообщили в комитете по транспорту 13 июня, от выбора горожан зависит не только путь частного «Чижика», но и маршрут городского трамвая №А. Так, согласно первому варианту, до остановки «Малая Охта» могут доезжать только два маршрута «Чижика» – №10 и №59. Тогда со стороны Новочеркасского проспекта к станции «Ладожская» сможет заехать городской трамвай №А.

Второй вариант предполагает, что «Малой Охтой» закончатся все четыре маршрута «Чижика», который в этом случае до конечной пустят по продолжению трамвайной линии по Гранитной улице. Такой расклад, соответственно, не позволит подъехать к метро городскому маршруту №А.

При этом уже решено, что у метро «Ладожская» «Чижик» будет останавливаться под галереей вокзала: там же, где были остановки до начала реконструкции.

Как пояснили в комитете, свои варианты можно присылать на почту 5765555@orgp.spb.ru или делиться по телефону горячей линии 576-55-55. Пока жесткого дедлайна нет, и есть время основательно обдумать предложения.

Концессионером первого частного трамвая в Красногвардейском районе Петербурга является «Транспортная концессионная компания» (ТКК). Соглашение, подписанное с инвестором в 2016 году, рассчитано на 30 лет. Обкатка «Чижика» началась 1 марта, через неделю в него пустили пассажиров и до апреля за долгое ожидание катали их бесплатно. К этому времени зелёные вагончики успели угодить в ДТП и попасть под обстрел из пневматики.