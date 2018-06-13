«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.

География действия партнерской программы пока распространяется на 10 российских городов, среди которых Красноярск, Архангельск, Сыктывкар, Ухта, Сургут, Нижневартовск, Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой и Мурманск. Она рассчитана на покупателей, которые приняли решение о приобретении жилья в проектах застройщика «Главстрой-СПб» вне зависимости от формы оплаты. Заключение договора долевого участия будет проходить в одном из региональных офисов СПАО «Ингосстрах» на выбор клиента.

Сегодня доля иногородних клиентов в жилых комплексах «Главстрой-СПб» составляет около 30% от общего объема спроса. Основными покупателями выступают жители северо-западных областей Мурманской и Архангельской, а также северных районов ХМАО и Красноярский край. При покупке петербургской недвижимости они отдают предпочтение ипотеке – около 50% сделок совершается с использованием кредитных средств. Другая половина или 50% договоров заключается с применением собственных средств (100% оплата стоимости жилья или покупка в рассрочку от застройщика). По итогам текущего года в компании прогнозируют рост доли региональных покупателей в пределах 3-5%.

Тип жилья, который выбирает данная категория клиентов, во многом зависит от мотивов покупки. Чаще всего региональные покупатели отдают предпочтение квартирам с отделкой, расположенным рядом со станциями метро. Этот фактор имеет большое значение, поскольку жилье приобретается для детей-студентов, которые приехали учиться в Санкт-Петербург. Идеальным вариантом в этом случае станет покупка студии или однокомнатной квартиры в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость квартиры в этом проекте начинается от 2 млн рублей.

Если мотивом покупки является возвращение в любимый город, в котором прошло детство или студенческие годы, а также переезд в крупный мегаполис с большими возможностями для карьерного роста, то помимо ЖК «Северная долина» у региональных покупателей большим спросом пользуются квартиры в новом микрорайоне «Юнтолово». Малоэтажная и среднеэтажная застройка, расположенная в черте города, в экологически чистом районе рядом с крупным зеленым массивом – понятный и близкий иногородним клиентам формат жилья. Минимальная стоимость жилья с отделкой в этом проекте начинается от 1,8 млн рублей.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»: «Совместная программа значительно упростит процедуру выбора квартиры в жилых комплексах «Главстрой-СПб» и заключения договора. Иногородним покупателям теперь нет необходимости брать отпуск и покидать свой регион, чтобы оформить сделку. Клиенту достаточно прийти в ближайшее региональное отделение СПАО «Ингосстрах», подтвердить свою личность и подписать договор».

Владимир Храбрых, директор Филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге: «СПАО «Ингосстрах» имеет представительства и филиалы во всех субъектах РФ, и мы полностью поддерживаем использование нашей региональной сети в целях упрощения и ускорения процедуры заключения договора долевого участия с одним из ведущих девелоперов Санкт-Петербурга – «Главстрой-СПб». Мы, в свою очередь, при наличии заемных средств в сделке, предлагаем клиентам застройщика использовать наши продукты по ипотечному страхованию. В условиях жесткой конкуренции очень важно быть ближе к клиенту, быть удобнее для клиента и предоставлять справедливый и конкурентный тариф».

СПАО «Ингосстрах» – лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока действия.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/