В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района

С должности прокурора Кронштадтского района уволился Константин Юрьев. Перед очередным переназначением ему вдруг вспомнили отсрочку от армии. Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко даст ему доработать до пенсии, но это уже третий прокурор района, которого он теряет только за этот год.

По информации «Фонтанки», на днях заявление об увольнении с должности прокурора Кронштадта по собственному желанию написал Константин Юрьев. Кстати, об этом свидетельствует и официальный сайт прокуратуры Петербурга, где уже указано имя исполняющего обязанности – Александра Чумакова. Как стало известно нашему изданию, Юрьев не прошел формальной проверки перед переназначением на очередной пятилетний срок.

По данным «Фонтанки», неожиданная претензия пришла из Генеральной прокуратуры, где выяснили, что Константин Юрьев имеет некорректную отсрочку от армии.

Заметим, что действительно служба в армии является важным критерием для всех госслужащих серьезного ранга согласно официальным правилам игры. Это продублировано и отдельным приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Однако на практике все происходит сложнее и, как «Фонтанке» подсказали в прокуратуре города, – «сумбурнее».

Так, например, официально отсрочка от армии давалась следователям прокуратуры, когда еще следствие не было отделено от надзора в виде СКР РФ. Однако если потом сотрудник шел на должность помощника прокурора, то отсрочка прекращала действовать. Понятно, что при этом сотруднику уже могло быть под 30 лет, и было бы странным, если он решил бы сам заглянуть в военкомат. А Юрьев до прокурора работал государственным обвинителем. Тем не менее один из наших собеседников в военной прокуратуре, которая, судя по всему, и проводила проверку, достаточно резко ответил: «А кто ему мешал отслужить у нас по специальности?»

Как бы там ни было, согласно комментариям в прокуратуре Петербурга, которых добилась «Фонтанка», – «у прокурора города к нему не было вопросов».

Также по нашей информации, Константину Юрьеву дадут доработать до пенсии, правда, на другой, менее статусной должности.

Вспомним, что в апреле этого года скончался прокурор Петроградского района Денис Царев https://www.fontanka.ru/2018/04/06/076/, а в мае этого года по собственному желанию уволился прокурор Выборгского района Дмитрий Бурдов. На их местах также пока назначены только исполняющие обязанности.