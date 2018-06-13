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13.06.2018 14:52

"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой

Пеший маршрут на "Яндекс.Картах" для владельцев iPhone дополнился заблудившимся на Дворцовой площади Петром I, огромной бутылкой вина на Рубинштейна и водопадом пятитысячных купюр с дома Зингера. Российский поисковик решил покреативить и добавил к сухой топографии городские достопримечательности и мемы.
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
скриншот/Яндекс.Карты

Как рассказали «Фонтанке» 13 июня в компании, чтобы увидеть некоторые из городских легенд на картах, владельцам iPhone 6S и более новых аппаратов теперь достаточно запустить мобильное приложение, проложить пеший маршрут и нажать на синюю кнопку. Телефон перейдет в режим AR и включит камеру. Поверх изображения появятся стрелки, указывающие направление. 

Смотреть в новом окне Яндекс.Карты

Проходя по Дворцовой площади и у Новой Голландии, пользователь сможет  увидеть императора Петра Великого. Гигантская пышка прокатится мимо пользователя через сад у Адмиралтейства и по невской воде мимо Петропавловской крепости. Грифон взлетит с башни на 7-й линии Васильевского острова, а на подходах к улице Рубинштейна про шнуровское «В Питере — пить» напомнит огромная бутылка вина. С башни дома Зингера на набережной канала Грибоедова на головы туристов и горожан посыпятся пятитысячные купюры, на этот раз, в отличие от акции основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, виртуальные. 

«Режим дополненной реальности в "Яндекс.Картах" работает на iPhone 6S и более новых аппаратах, включая iPhone SE, а также на планшетах iPad, выпущенных в 2016 году и позже. Необходимо, чтобы на устройстве была установлена iOS 11», – отметили в «Яндексе».

 

 


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