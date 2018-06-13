Практически все финны доверяют полиции

Доверие граждан Финляндии к правоохранительным органам из года в год остается на высоком уровне.

95% финнов считают, что полиции можно верить, а также что стражи правопорядка хорошо справляются со своими обязанностями. Об этом сообщается в опубликованном 13 июня опросе полицейской академии республики.

По мнению подавляющего большинства жителей Суоми, полицейские оперативно реагируют на вызовы, хорошо справляются с раскрытием преступлений, а также с профилактикой терроризма и насильственных преступлений.

При этом выросло число тех, кто недоволен коррупцией внутри полиции.

Отмечается, что результаты опроса улучшаются из года в год с 2012-го.