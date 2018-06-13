В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада

Новые агитационные материалы для Высшей военной школы Эстонии включают в себя плакат, на котором изображены солдат и скалящийся медведь, а также видеоролик, в котором медведь и российский танк разваливаются под взглядом прибалтийского военного.

В Таллине появились постеры школы Kõrgem Sõjakool вооруженных сил республики со слоганом: "Важно, кто рядом с тобой, а не кто перед тобой", на которых изображен эстонский солдат, стоящий напротив медведя. Почему именно это животное военные выбрали для изображения противника, не поясняется.

Также для привлечения новых студентов в военный вуз был выпущен видеоролик, в котором от немигающего взгляда эстонского солдата на части распадаются танк Т-90, вооруженный человек в форме без опознавательных знаков в зеленой форме, компьютерный вирус и опять же медведь.

Стоит отметить, что все противники почему-то нападают на эстонца с запада.