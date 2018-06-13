Погибший пассажир остановил движение трамваев на Ириновском

Уже больше получаса парализовано движение трамваев в Красногвардейском районе Петербурга. К застрявшему на путях вагону вызвали полицию.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины второго дня 13 июня резко ухудшилось самочувствие пассажира трамвая №10. Мужчина, которому на вид около шестидесяти лет, скончался. В Горэлектротрансе подтвердили, что приехавшие медики констатировали смерть. Трамвай следовал со стороны Ржевки. Сейчас он стоит на Ириновском проспекте, недоезжая до улицы Передовиков, в ожидании полиции.

Маршруты следующих через Ириновский трамваев отведены. Так, №10 и №7 временно доезжают до площади Ленина, №30 – до Перекупного переулка.