Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов

Юморист Семен Слепаков написал песню о том, почему Рамзана Кадырова надо срочно назначить тренером сборной России по футболу и что из этого выйдет. Чеченский министр по внешним связям обиделся, Кадыров отшутился. А в соцсетях нашли видеозапись «тренировки», которую Кадыров устроил чеченским спортсменам в 2016 году.

За несколько дней до чемпионата мира по футболу поэт-песенник Семен Слепаков придумал, как спасти нашу сборную от позора на чемпионате мира по футболу. Надо срочно менять тренера — вместо «грустного Черчесова» ставить Рамзана Кадырова. В длинной балладе под гитару Слепаков рассказал в красках, как глава Чечни войдет в раздевалку к рассматривающим друг на друге татуировки футболистам, положит на стол пистолет и даст тренерскую инструкцию: «Вы все должны голы забивать, а вратарь ваш должен голы отбивать»:

Рамзан, Рамзан, Рамзан,

Твердый, как пармезан.

Не верит мужским слезам,

Служит примером сам.

Нужен нашим тормозам

После такого внушения футболисты начинают отчаянно бороться за победу:

Работает тренерский план,

Не хочет никто в целлофан.

Нервно курит Зидан,

Когда тренирует Рамзан.

Однако команда настолько безнадежна, что не помогает даже авторитет Кадырова. Матч проигран, Рамзан уезжает в Чечню, так и не забрав со стола пистолет — на случай, если у спортсменов все-таки «есть совесть».

Не успела песня набрать первый миллион просмотров на Youtube, министр Чечни по национальной политики и внешним связям Джанбулат Умаров решил пробежать впереди парвоза и заявил, что автор должен извиниться за свое произведение. Потому что «в композиции много изъянов», а имя Кадырова нельзя использовать для личного пиара.

Но Слепакову не пришлось записывать извинительный видеоролик на беговой дорожке или под штангой — Рамзан написал собственную рецензию на песню о себе.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра, – написал Кадыров. – Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа. Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню».

И, чтобы артист не сомневался, что его зовут в республику именно для творчества, глава Чечни присовокупил стихи:

«И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА».

Одновременно в социальных сетях начали репостить видеозапись совещания правительства Чечни, на котором Кадыров на чеченском языке распекает спортсмена, посрамившего честь республики. Судя по лицам присутствующих членов правительства, дело плохо.

Это историческое совещание произошло 15 июля 2016 года. Спортсмен, разочаровавший Кадырова — боксер Висхан Мурзабеков по прозвищу «Маленький Тайсон». 11 июля 2016 года в Екатеринбурге 25-летний Мурзабеков проиграл бой опытному 33-летнему спортсмену Алексею Евченко из Челябинска. «Маленький Тайсон» выстоял 8 раундов.

После того, как на провал Мурзабекова обратил внимание Кадыров, боксер провел еще шесть боев (последний — в апреле 2018 года). Из этих шести проигран был только один, боксеру Араму Амирханяну из Армении. Остальные — выиграл, во всех случаях — техническим нокаутом. На фото в Интаграме Висхан не выглядит ни затравленным, ни несчастным. На обложке микроблога — совместное фото с Рамзаном Кадыровым.

Так что какая-то сермяжная правда в песне Слепакова все же есть.