Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов

Еще
23:44 13.06.2018
Пришлите свою новость!
23:42
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
23:01
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
22:26
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
22:18
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
21:57
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
21:29
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
21:01
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
20:59
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
20:55
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
20:43
Ленинградский андеграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
19:50
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
19:38
У Петербурга - новые приоритеты
19:29
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
19:15
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
19:09
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
19:04
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
18:48
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
18:41
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
18:34
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
18:26
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
18:19
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
18:10
Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд
18:05
Петербургских рестораторов обяжут согласовывать даже уличные стойки с меню
17:54
Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:44
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
17:33
Во Франции собираются проверять избирательные счета президента Макрона
17:15
Клименко и Кожин перестали быть советниками Путина
17:00
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
16:39
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
16:35
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
16:30
Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство
16:22
Из 30 Seconds to Mars ушел гитарист
16:16
Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК
16:12
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
16:06
Путин переназначил руководство своей администрации
16:00
В петербургских магазинах продают пломбир без молочных жиров, но с кишечной палочкой
15:58
Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить
15:50
35 кораблей Северного флота вышли в сбор-поход
15:46
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
15:31
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
15:15
За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф
15:10
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
15:05
Ушел в отставку замминистра культуры, ответственный за театр
15:00
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
14:56
Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане
14:52
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
14:45
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
14:37
Практически все финны доверяют полиции
14:25
В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада
14:21
Погибший пассажир остановил движение трамваев на Ириновском
14:06
Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз
14:02
Топ-менеджер предприятия в Колпино заплатит 2 млн штрафа за вымогательство «откатов»
14:01
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
13:49
Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
13:45
Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России
13:41
Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам
13:37
Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись
13:29
Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018
13:25
Ксения Собчак возвращается в журналистику и в L’Officiel Russia
13:24
Союз кинематографистов: Говорухин не умирал
13:06
Аки Каурисмяки покажет в Хельсинки фильм об Олеге Сенцове
13:02
Патриарх Кирилл о российской сборной: Остается только надеяться и молиться
12:48
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
12:39
Россиянок призвали "не вступать в интимные связи с иностранцами" во время ЧМ-2018
12:31
В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов
12:27
В Петербурге впервые прооперировали ребенка с гигантской аневризмой
12:19
Charlie Hebdo отправил Путина играть в футбол на танке
12:18
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
12:15
Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности
Предыдущие новости
Архив материалов
Тренды
Версия для печати
13.06.2018 20:35

Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов

Юморист Семен Слепаков написал песню о том, почему Рамзана Кадырова надо срочно назначить тренером сборной России по футболу и что из этого выйдет. Чеченский министр по внешним связям обиделся, Кадыров отшутился. А в соцсетях нашли видеозапись «тренировки», которую Кадыров устроил чеченским спортсменам в 2016 году.
Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов
Рамзан Кадыров//Александр Миридонов/Коммерсантъ

За несколько дней до чемпионата мира по футболу поэт-песенник Семен Слепаков придумал, как спасти нашу сборную от позора на чемпионате мира по футболу. Надо срочно менять тренера — вместо «грустного Черчесова» ставить Рамзана Кадырова. В длинной балладе под гитару Слепаков рассказал в красках, как глава Чечни войдет в раздевалку к рассматривающим друг на друге татуировки футболистам, положит на стол пистолет и даст тренерскую инструкцию: «Вы все должны голы забивать, а вратарь ваш должен голы отбивать»:

 

Рамзан, Рамзан, Рамзан,

Твердый, как пармезан. 

Не верит мужским слезам,

Служит примером сам.

Нужен нашим тормозам

 

После такого внушения футболисты начинают отчаянно бороться за победу:

 

Работает тренерский план,

Не хочет никто в целлофан.

Нервно курит Зидан,

Когда тренирует Рамзан. 

 

Однако команда настолько безнадежна, что не помогает даже авторитет Кадырова. Матч проигран, Рамзан уезжает в Чечню, так и не забрав со стола пистолет — на случай, если у спортсменов все-таки «есть совесть». 

 

Не успела песня набрать первый миллион просмотров на Youtube, министр Чечни по национальной политики и внешним связям Джанбулат Умаров решил пробежать впереди парвоза и заявил, что автор должен извиниться за свое произведение. Потому что «в композиции много изъянов», а имя Кадырова нельзя использовать для личного пиара. 

 

Но Слепакову не пришлось записывать извинительный видеоролик на беговой дорожке или под штангой — Рамзан написал собственную рецензию на песню о себе.

 

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра, – написал Кадыров. – Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа. Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню». 

 

И, чтобы артист не сомневался, что его зовут в республику именно для творчества, глава Чечни присовокупил стихи: 

 

«И четко ложится в ответе строфа: 

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА». 

 

Одновременно в социальных сетях начали репостить видеозапись совещания правительства Чечни, на котором Кадыров на чеченском языке распекает спортсмена, посрамившего честь республики. Судя по лицам присутствующих членов правительства, дело плохо. 

Смотреть в новом окне grozny.tv

Это историческое совещание произошло 15 июля 2016 года. Спортсмен, разочаровавший Кадырова — боксер Висхан Мурзабеков по прозвищу «Маленький Тайсон». 11 июля 2016 года в Екатеринбурге 25-летний Мурзабеков проиграл бой опытному 33-летнему спортсмену Алексею Евченко из Челябинска. «Маленький Тайсон» выстоял 8 раундов.

После того, как на провал Мурзабекова обратил внимание Кадыров, боксер провел еще шесть боев (последний — в апреле 2018 года). Из этих шести проигран был только один, боксеру Араму Амирханяну из Армении. Остальные — выиграл, во всех случаях — техническим нокаутом. На фото в Интаграме Висхан не выглядит ни затравленным, ни несчастным. На обложке микроблога — совместное фото с Рамзаном Кадыровым.

Так что какая-то сермяжная правда в песне Слепакова все же есть. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32

Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51

«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада
Charlie Hebdo отправил Путина играть в футбол на танке
Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности
"Зелёная карта" подешевеет на 9%
Лубутен отстоял в суде право на красную подошву
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля
Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова
Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее
Мундиаль не без баяна
АЗС в ожидании апокалипсиса
Корюшка и лось остались без команды. «Тосно» дошел до конца
На белом катере к такой-то матери
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
Куда пойти на июньских праздниках: Старкон, Stereoleto, Фестиваль цветов на Невском
Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03
В «Новой Охте» появится яблоневый сад
На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:50
Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»
Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:38
Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет
Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.