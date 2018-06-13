Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее

Иностранцы, которые впервые приехали в Петербург на чемпионат мира по футболу, уже окунулись в атмосферу города с головой: они стали постоянными героями криминальной хроники, прокатились на окраины на метро, вкусили борща и устроили танцы на Невском.

Северную столицу во время чемпионата мира по футболу, по оценкам Смольного, посетят не менее 400 тысяч человек. Немалая часть из них — иностранцы, которые приехали в Россию впервые. Они уже активно делятся впечатлениями в социальных сетях. Каким видят Петербург болельщики мундиаля — смотрите в подборке «Фонтанки».

Интересными наблюдениями делится британская болельщица и журналистка Кейт Хопкинс. 10 июня в Twitter она выложила видео, в котором восхищается станцией метро «Автово». Прогуливаясь по ней, она отметила, что петербургская подземка лучше британской – она пропитана историей, но при этом чистая и дешевая. А еще что она полностью готова к чемпионату мира — объявления дублируются на английском.

– Из какой бы страны вы ни были, метро в России — блестящее, – отметила она.

Russia’s Metro is all set for the #WorldCup. Unlike the British underground it feels safe, clean and historic. Brilliant! pic.twitter.com/H2mLFcEL2L — Katie Hopkins (@KTHopkins) 10 июня 2018 г.

В этот же день Хопкинс прогулялась по центру Петербурга. Она отметила, что «Кремль изо всех сил демонстрирует новую Россию Владимира Путина – энергичную, безопасную и сильную».

"Благодаря двухгодичной программе обновления в крупных городах Санкт-Петербург безупречен. Здания нетронутые, фасады только покрашены. Город выглядит по-настоящему великолепным и резко контрастирует с европейскими коллегами в Италии, Греции и Испании", – написала Хопкинс.

Её также поразило, что горожане ходят по улице без еды, напитков и не «уткнувшись в адские телефоны». А еще они очень религиозны и патриотично настроены.

– Когда вы общаетесь с людьми здесь, они говорят, что чувствуют себя русскими, действительно русскими! 85 процентов — ощущают себя русскими, независимо от того, откуда они. Почти 90% молятся в православных соборах или христианских церквях. Они разделяют четкое понимание того, кто они и во что они верят. И вы можете это почувствовать, – заметила англичанка. – У Запада есть чему поучиться у этих добрых людей.

Видеоролики посмотрели несколько сотен тысяч человек, а обсуждение ушло в политическое русло темы, где журналистке предложили остаться в России, если ей так понравилось в стране, где станции метро «строили рабы» – «политические заключенные Сталина», а государство сейчас вмешивается в выборы в других странах.

Но большинство болельщиков пока далеки от таких глубоких размышлений — они слишком заняты изучением петербургских улиц.

Болельщик из Дублина, который поселился на Фонтанке в хостеле, выложил свой маршрут в Петербурге. Судя по заботливо выведенным линиям на карте, он охватывает и Петроградскую сторону, и Васильевский остров:

Не забывают болельщики про культурную программу. Португалец Арлиндо Магалиса сразу после прилета в Петербург отправился в Музей Фаберже.

А Мерседес Саритупак дополнила это посещением Исаакиевского собора.

Канадские туристы отправились в Мариинский театр на перформанс Академии Вагановой и остались в восторге.

Иностранцам очень по душе пришлись петербургские уличные музыканты. Кэти отмечала у себя в блоге заводных барабанщиц на Малой Конюшенной улице, а Реза Джабари из ОАЭ даже устроил танцы с подругой у Большого Гостиного двора.

И не только у него.

Не обходится без дегустации традиционной русской кухни. Например, костариканец Демьян Арройо попробовал в Петербурге знаменитый борщ:

Интригуют не искушенных Россией туристов и матрешки,

матрешка 😁 Публикация от Damián Arroyo (@damianxy) 10 Июн 2018 в 4:35 PDT

и русские былинные богатыри с футбольными мячами в сетках.

Потрясает туристов и петербургская природа и климат. Юрий Панченко из Сан-Франциско снимает в Петербурге белые ночи

А британский оператор-фрилансер – закаты в Репино.

«Кубок мира начинается здесь, на пляже. Это не совсем Мальдивы».

Его французский коллега в это время делает зарисовки на улицах Петербурга.

«Что более красиво, чем Кубок мира? Любовь, может быть, и снова», – пишет он и выкладывает фото гуляющих парочек фанатов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»