Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее

Северную столицу во время чемпионата мира по футболу, по оценкам Смольного, посетят не менее 400 тысяч человек. Немалая часть из них — иностранцы, которые приехали в Россию впервые. Они уже активно делятся впечатлениями в социальных сетях. Каким видят Петербург болельщики мундиаля — смотрите в подборке «Фонтанки».

Интересными наблюдениями делится британская болельщица и журналистка Кейт Хопкинс. 10 июня в Twitter она выложила видео, в котором восхищается станцией метро «Автово». Прогуливаясь по ней, она отметила, что петербургская подземка лучше британской – она пропитана историей, но при этом чистая и дешевая. А еще что она полностью готова к чемпионату мира — объявления дублируются на английском.

– Из какой бы страны вы ни были, метро в России — блестящее, – отметила она.

Russia’s Metro is all set for the #WorldCup. Unlike the British underground it feels safe, clean and historic. Brilliant! pic.twitter.com/H2mLFcEL2L