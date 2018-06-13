Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз

В 60 раз выросла сумма ущерба, который арестованный Игорь Подпорин нанес полотну кисти Ильи Репина в Третьяковской галерее. Три дыры в холсте эксперты из Минкульта оценили в 30 миллионов рублей.

Об этом рассказала прокурор в Мосгорсуде 13 июня, где рассматривалась апелляция на арест Подпорина. По словам гособвинителя, которые приводит РБК со ссылкой на РИА Новости, картина стоит примерно 720 миллионов, а причиненный ей ущерб составляет не менее 30 миллионов. Напомним, ранее называлась сумма в 500 тысяч рублей, а когда за реставрацию предложил взяться Сбербанк, то речь шла о 5-10 миллионах. Отметим, суд отказал адвокатам в пересмотре меры пресечения и оставил Подпорина в СИЗО.

Напомним, на картину злоумышленник набросился 25 мая, первоначально объяснив свое поведение стопкой водки, выпитой в буфете. Позже он отказался от версии с алкоголем и оставил только идеологическую ненависть к полотну – картина Репина, уверен Подпорин, – ложь, а «Иван Грозный причислен к лику святых» (это не соответствует истине. — Прим. ред.).