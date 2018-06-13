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13.06.2018 14:06

Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз

В 60 раз выросла сумма ущерба, который арестованный Игорь Подпорин нанес полотну кисти Ильи Репина в Третьяковской галерее. Три дыры в холсте эксперты из Минкульта оценили в 30 миллионов рублей. 

Об этом рассказала прокурор в Мосгорсуде 13 июня, где рассматривалась апелляция на арест Подпорина. По словам гособвинителя, которые приводит РБК со ссылкой на РИА Новости, картина стоит примерно 720 миллионов, а причиненный ей ущерб составляет не менее 30 миллионов. Напомним, ранее называлась сумма в 500 тысяч рублей, а когда за реставрацию предложил взяться Сбербанк, то речь шла о 5-10 миллионах. Отметим, суд отказал адвокатам в пересмотре меры пресечения и оставил Подпорина  в СИЗО. 

Напомним, на картину злоумышленник набросился 25 мая, первоначально объяснив свое поведение стопкой водки, выпитой в буфете. Позже он отказался от версии с алкоголем и оставил только идеологическую ненависть к полотну – картина Репина, уверен Подпорин, – ложь, а «Иван Грозный причислен к лику святых» (это не соответствует истине. — Прим. ред.).

 

 


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«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
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