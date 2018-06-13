Топ-менеждер предприятия в Колпино заплат 2 млн штрафа за вымогательство «откатов» у партнера

Топ-менеджер петербургского металлургического холдинга «ОМЗ-Спецсталь» признан виновным в вымогательстве коммерческого подкупа в крупном размере. Решением Колпинского райсуда Андрей Сичковский заплатит 2 млн рублей штрафа. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение двух лет.

«Фонтанка» сообщала о возбуждении этого уголовного дела год назад — в июне 2017 года. Приговор, как сообщает объединенная пресс-служба судов города, вынесен 13 июня. В суде было доказано: замдиректора по персоналу ООО «ОМЗ-Спецсталь» знал о финансовой нестабильности контрагента ООО «Реконструкция», при этом его предприятие имело задолженность перед этой фирмой. Сичковский пообещал руководителю «Реконструкции» погашение задолженности и новые контракты по аутсорсингу. Но взамен попросил откат – сумму, кратную 5% от каждого оплаченного металлургическим холдингом акта оказанных услуг. В противном же случае угрожал, что партнер получит минимальный объем работ и длительную задержку оплаты за ранее выполненные работы.

Партнер вынужден был согласиться на такие условия. С апреля 2016 года по июнь 2017-го осужденный успел получить 8,2 млн рублей. Последний транш 1 июня 2017-го гендиректор «Реконструкции» передавал уже под присмотром полиции. При получении полумиллиона Сичковский был задержан в «БМВ», припаркованном у ТРК «Меркурий» в Колпино. Эти деньги он вымогал за выплату его холдингом 10,7 млн рублей контрагенту.

В суде фигурант свою вину не признал.