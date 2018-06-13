ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике

Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итог голосования на право проведения чемпионата мира в 2026 году. По итогам голосования, которое прошло 13 июня в Москве в рамках конгресса ФИФА, победу одержала совместная заявка США, Канады и Мексики.

Напомним, что уже завтра, 14 июня, в России стартует чемпионат мира-2018. Он пройдет по 15 июля в 11 городах. В 2022 году матчи мундиаля состоятся в Катаре. Ранее на конгрессе ФИФА Владимир Путин выразил надежду, что иностранным болельщикам во время ЧМ-2018 так понравится в России, что они потом еще вернутся .

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре.