Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам

Управляющее городским крематорием ГУП «Ритуальные услуги» отреагировало на претензию Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которая уличила учреждение в нарушении закона «О защите конкуренции».

Как писала «Фонтанка», «Ритуальные услуги» сдает помещения морга в аренду частному ООО «Р.И.П.», которое оказывает там ритуальные услуги, а также предоставляет морг для работы ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ). В итоге исполнение государственным Бюро судмедэкспертизы своих обязанностей по экспертизе трупов в морге государственного крематория находится в полной юридической зависимости от частной компании. Именно этот факт ФАС признала нарушающим антимонопольное законодательство и рекомендовала заинтересованным государственным ведомствам устранить эти нарушения.

Как стало известно «Фонтанке», на днях ГУП обратилось в комитет имущественных отношений с просьбой разрешить ему передать помещение морга крематория в безвозмездное пользование БСМЭ. О факте обращения «Фонтанке» стало известно от источника в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, которому подчинено ГУП. Это первый шаг «Ритуальных услуг» по исполнению рекомендаций ФАС.