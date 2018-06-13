Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись

Президент России Владимир Путин выступил с воодушевляющей речью на заседании конгресса ФИФА в Москве 13 июня. Глава государства выразил надежду, что иностранные болельщики, приехавшие на турнир, захотят потом вернуться в РФ.

«Осталось всего несколько часов до начала этого замечательного события для всех друзей футбола. Мы готовились к этому одной большой командой. Подготовка к этому футбольному фестивалю была возможна лишь с помощью всей футбольной семьи. Инфантино (президент ФИФА. – Прим. ред.) руководит ФИФА в очень тяжелые времена. Но хотелось бы поблагодарить его за его принципы, справедливость и положительное отношение к России. Члены ФИФА, которые здесь сегодня собрались, – сливки сливок мирового футбола. Спорт вне политики. Чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию, будет комфортным и положительным. Мы хотим, чтобы люди поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, в начале марта правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери якобы нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом "Новичок". К британцам присоединились власти Исландии и Польши. Также демонстративно решили не ехать в Россию члены правительства Австралии, а также президент Финляндии Саули Ниинистё, но в его случае дело совсем не в политике. По крайней мере, Ниинистё сам так говорит .

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.