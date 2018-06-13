Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018

Сенсационная отставка буквально накануне чемпионата мира по футболу произошла в сборной Испании.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» 13 июня со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги уволен за день до старта мундиаля.

В качестве главной причины этого решения Рубиалес назвал подписание контракта Лопетеги 12 июня с мадридским футбольным клубом «Реал».

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с «Реалом» велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги – неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами», – заявил Рубиалес. Напомним, «Реал Мадрид» остался без главного тренера после добровольного ухода Зинедина Зидана, под руководством которого мадридцы трижды подряд выиграли главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов.

Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня в Москве матчем Россия — Саудовская Аравия. Сборная Испании начнет турнир 15 июня игрой против Португалии в Сочи. 20 июня испанцы продолжат выступление на групповом этапе матчем с Ираном в Казани, 25 июня – с Морокко в Калининграде. О том, кто заменит Лопетеги на посту главного тренера, пока не сообщается. Добавим, что сборная Испании в 2010 году в ЮАР впервые в своей истории завоевала титул чемпионов мира.